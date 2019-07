Toekomstig Tourwinnaar Egan Bernal komt naar Roeselare en Aalst voor na-Tourcriteria

Nu de Tour de France er zo goed als opzit, komen ook de na-Tourcriteria zeer dichtbij. De na-Tourcriteria van Aalst en Roeselare kunnen alvast uitpakken met de man die straks in Parijs - behoudens grote ongelukken - gehuldigd wordt als eindwinnaar. Beide steden maakten zondag bekend dat Egan Bernal naar hun criterium komt.

Eerder bevestigden de organisatoren van het na-Tourcriterium in Aalst al de komst van onder meer Thomas De Gendt, Belgisch kampioen Tim Merlier en jonge sensatie Remco Evenepoel. Met Oliver Naesen, Aimé De Gendt, Jasper De Buyst, Laurens De Plus, Jens Debusschere, Frederik Backaert, Xandro Meurisse, Kévin Van Melsen en Iljo Keisse zakken nog heel wat andere Belgen naar de Oost-Vlaamse carnavalsstad af.

Bernal wordt tijdens het na-Tourcriterium van Roeselare op dinsdag bijgestaan door teamgenoot Jonathan Castroviejo. De organisatoren maakten deze week al de namen van onder andere Thomas De Gendt, Xandro Meurisse, Yves Lampaert, Dylan Teuns en Laurens De Plus bekend. Ook Wout Van Aert had al toegezegd, maar hij kan er na zijn zware val tijdens de Tour niet bij zijn. Het na-Tourcriterium in Roeselare is dinsdag aan haar tiende editie toe.