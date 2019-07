Het is een traditioneel beeld dat elk jaar tijdens de laatste rit van de Tour de France genomen wordt: de gele trui die samen met zijn ploeg een glas champagne drinkt tijdens de eerste kilometers van de etappe. Zo ook Egan Bernal en Team Ineos zondag onderweg naar Parijs. Maar dat was buiten Peter Sagan gerekend… (zie video hieronder)

A great Champagne moment ????



And new for 2019, a photo bomb from @petosagan ?? #7eamINEOSpic.twitter.com/j99OsFzGS0