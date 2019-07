Hodeg zorgt voor nieuwe winst Deceuninck - Quick-Step, Theuns strandt op tweede plaats

Deceuninck - Quick Step was ook zondag aan het feest op de slotdag van de Italiaanse Adriatica Ionica Race (2.1). De Colombiaan Alvaro Hodeg was de snelste in de massasprint, voor Edward Theuns. De Oekraïner Mark Padun (Bahrein - Merida) gaf eindwinst niet meer af.

De slotetappe van de tweede editie van de Adriatica Ionica Race was amper 103 kilometer lang en voorbestemd om in aankomstplaats Trieste op een massasprint te eindigen. Toch koos de Belg Thimo Willems samen met drie anderen voor de vroege vlucht, die perfect binnen het bereik werd gehouden door het peloton.

De ontsnapping werd ruim voor de sprint gegrepen en uiteindelijk won Hodeg voor de tweede keer deze week, na de gravelrit van donderdag. Zaterdag had de ploeg van Patrick Lefevere ook al de zege geboekt dankzij Remco Evenepoel. De tweede plek van Theuns (Trek - Segafredo) was zijn eerste top drie van dit seizoen. Sacha Modolo werd derde, de Belg Jordi Warlop vijfde.

In de eindstand heeft Padun, de winnaar van de bergetappe, vijftien seconden voorsprong op de Belg Ben Hermans. De Brit James Knox, een ploegmaat van Hodeg, is derde op 0:24. Vorig jaar was eindwinst voor de Colombiaan Ivan Sossa.