Renners moeten ploegentijdrit afhaspelen in onverantwoorde weersomstandigheden: “Rustig, rustig...”

In de Tour de France werd deze week een rit ingekort omwille van het slechte weer, maar ook in andere koersen is het prijs. In de Volta al Penedés, een juniorenwedstrijd in Catalonië, stond er zondag een ploegentijdrit op het programma.

Ondanks de zware regen en wateroverlast ging die gewoon door. Met de volgende beelden tot gevolg... “Tranquillo, tranquillo, vamos arriba”, roept iemand uit de volgwagen. Vertaald: “Rustig, rustig, we komen wel aan.” Al lijkt dit toch wel compleet onverantwoord.

De beelden:

Team time trial in Volta al Penedés, a junior race in Catalunya. The organizers were lucky that nobody was seriously injured. What a disgrace! (?? via @NievesMoya ) pic.twitter.com/EBDeNxFj4f