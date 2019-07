Verenigde Staten veroveren wereldtitel basket U19, Belgian Cat Billie Massey valt in de prijzen na vierde plek

De Amerikaanse meisjes hebben zondag de wereldtitel in het basket bij de U19 veroverd. In de finale in het Thaise Bangkok versloegen ze Australië na verlengingen met 74-70.

Nadat ze België met 67-59 opzijzetten in de halve finale, hebben de Amerikanen zich nu dus weer tot wereldkampioen gekroond. Het is de achtste wereldtitel bij de U19 voor Amerika, dat twee jaar geleden nog verrast werd door Rusland in de finale.

De Belgische meisjes verloren met 58-52 van Spanje in de wedstrijd om de derde plaats en sluiten het toernooi af als vierde.

Billie Massey, goed voor zes ‘double-doubles’ in zeven wedstrijden voor de Belgen, kreeg een plek in het team van het toernooi. Twee jaar geleden werd ze op het door België gewonnen EK ook al verkozen tot MVP. De 17-jarige Amerikaanse Paige Bueckers kreeg de MVP-prijs op dit WK.