Vincent Kompany blijft rustig na eerste nederlaag: “Er is niks onverwachts gebeurd”

Geen droomdebuut voor Vincent Kompany bij Anderlecht zondag. Vince the Prince verloor bij zijn debuut als speler-trainer met zijn paars-wit met 1-2 van KV Oostende.

“Er is niets onverwachts gebeurd”, analyseerde Kompany meteen na afloop voor de tv-camera’s. “We hebben een heel jonge ploeg. Ik heb hen gevraagd om te voetballen. Ik heb hen gezegd dat ze niet bang mochten zijn om fouten te maken. Ik wist dat we kansen zouden creëren. We hebben er ook veel gecreëerd. Maar ik we hadden moeite met de afwerking.”

Anderlecht kwam snel 1-0 voor dankzij zomertransfer Vlap. Die scoorde even later een tweede goal, maar die werd terecht afgekeurd voor buitenspel. “Na de 2-0 hadden we het gevoel dat nog 3-0, 4-0 of 5-0 zou worden. Maar dan is het héél voorspelbaar dat wanneer die goal afgekeurd wordt we meteen het deksel op de neus krijgen. Ik heb vandaag héél veel fases gezien die ik deze week kan gebruiken om aan mijn jongens te laten zien. Om hen erop te wijzen dat dit topvoetbal is. Dat dit kan gebeuren wanneer je tegen een ploeg met ervaring speelt. Wat het klasseverschil ook is, dat fouten worden afgestraft.”

Foto: BELGA

Toch is Kompany ondanks de nederlaag vooral trots op zijn jongens. “Ze hebben echt gedurfd. We hebben altijd geprobeerd om uit te voetballen. En we hebben heel vaak situaties gecreëerd die we nodig hadden om te scoren. Maar ik heb het gevoel dat we vandaag dubbel zoveel kansen nodig zouden hebben om nog een doelpunt te maken. Maar dat is oké. We moeten dit meer en meer blijven doen.”

Ondanks de nederlaag bleef het publiek achter het team staan en werden Kompany en co aangemoedigd. “Het publiek is ons blijven steunen. Normaal gezien zou je in Anderlecht uitgefloten worden. Maar iedereen in de tribunes heeft gezien dat we een basis voor de toekomst proberen neerzetten. Natuurlijk leg ik ook de nadruk op resultaten. Maar vandaag kon ik niet meer vragen van mijn jongens. De rest komt met de leeftijd. Ik heb vandaag meer vertrouwen in hen gekregen dan dat ik voor de match had. Maar als het seizoen vordert zullen ze wel heel snel moeten leren.”

Foto: Isosport

“Ik wou vandaag echt winnen. Ik leg de nadruk op impact in alles wat we doen. We willen niet zomaar gewoon wat voetballen. Maar wat ik heb gezien ken ik uit mijn eerste jaar bij Manchester City. Je wil eerst het systeem perfect beheersen. Dat gaat ten koste van creativiteit en spontaniteit. Ik heb vandaag niks onverwachts gezien. Ik mijn spelers verwittigd dat dit kon gebeuren. Al had ik gehoopt dat we vandaag vier goals hadden kunnen scoren zodat ze zelf het gevoel zouden krijgen dat ze het echt wel kunnen.”

Davies: “Heb niets om me zorgen over te maken”

Ook Simon Davies, de officiële trainer van Anderlecht, reageerde meteen na de match. “We speelden goed’”, aldus trainer Simon Davies. “We hebben heel wat kansen gecreërd. Op een bepaald moment kwamen we 2-0 voor. Nadat dat doelpunt werd afgekeurd, hebben we ons een vijftal minuten niet goed aangepast. Maar we hadden nog een hele tweede helft, waarin we ook kansen kregen. We moeten respect hebben voor de tegenstander, die vandaag beter was.”

Foto: BELGA

Wat liep er dan precies mis bij Anderlecht? “De laatste pass was vaak niet goed genoegd”, vindt Davies. “Er waren natuurlijk ook goeie dingen. Zo lieten we de bal goed rondgaan. Maar rond de zestien moeten we meer dodelijk zijn. Weet je, we hebben veel veranderd de voorbije zes weken. Ik heb niets om me zorgen over te maken. De eerste 25 minuten waren top. We doen verder met wat we weten en gaan nu niet afwijken van het plan. We geloven in dit project. De fans? Ze waren geweldig en dat voelden de spelers ook. Ze gaan hen blijven appreciëren want wij hebben de beste fans.”