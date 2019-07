Max Verstappen triomfeert in de regen in Hockenheim

Max Verstappen (21) heeft de GP van Duitsland op zijn naam gezet. De Maaseikenaar hield het hoofd koel in een race die keer op keer op stelten gezet werd door de regen en waarin menige andere rijder in de fout ging. Het is zijn tweede zege van het seizoen, want vier weken geleden won hij ook in Oostenrijk. Maar het is wel zijn eerste succes in de regen.