Bekerwedstrijd Walhain - FC Alken niet gespeeld omwille van... discussie over kleur truitjes

De bekerwedstrijd tussen de Waalse amateurclub Walhain en eersteprovincialer FC Alken is zaterdagavond niet gespeeld omwille van… een discussie over de kleuren van de wedstrijdtenues. Volgens artikel B1226 van het bondsreglement zou Alken in de fout gegaan zijn en dus dreigt FC de niet-gespeelde partij met 5-0 te verliezen. FC-voorzitter Danny Jeuris ziet het zo’n vaart echter niet lopen, hij interpreteert het bondsreglement anders en gaat uit van een 0-5-zege.