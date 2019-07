Valse start voor Kompany: Anderlecht begint seizoen met verrassende thuisnederlaag tegen Oostende

Vincent Kompany had zich zijn eerste officiële match bij Anderlecht sinds zijn terugkeer allicht anders voorgesteld. Paars-wit verloor zijn seizoensopener thuis tegen KV Oostende met 1-2. Anderlecht was nochtans prima aan de match gestart en verdiend op voorsprong gekomen via zomertransfer Michel Vlap, maar zakte nadien helemaal weg. Die andere comeback-kid Ronald Vargas zorgde voor de Oostendse gelijkmaker, Sakala maakte een kwartier voor tijd de verrassende winning goal.

Kompany was het de eerste officiële wedstrijd in de Anderlechtse hoofdmacht, meer dan dertien jaar na zijn vertrek naar het Duitse Hamburg. De Rode Duivel zorgde in de opstelling meteen voor enkele verrassingen, want voormalig Gouden Schoen Sven Kums haalde niet eens de selectie. Peter Zulj was zijn vervanger als verdedigende middenvelder en de Oostenrijker droeg meteen de aanvoerdersband. Jeugdspeler Hotmal El Kababri was dan weer de verrassing op de rechtsback. Voormalig sterspeler Samir Nasri begon op de bank en moest tot op het uur wachten om in te vallen.

Na enkele zenuwachtige openingsminuten legde Anderlecht toch een wervelend openingskwartier op de mat in het Lotto Park, met aanwinst Michel Vlap in de hoofdrol. Eerst krulde de van Heerenveen overgekomen voormalige Nederlandse belofteninternational de openingstreffer enig mooi in de verste hoek, enkele minuten later werd zijn tweede treffer - na een schitterende aanname waarmee hij in één beweging langs Wout Faes ging - terecht afgekeurd voor buitenspel, na tussenkomst van de VAR.

Foto: BELGA

Kompany hield woord en stuurde Anderlecht met veel aanvallende intenties de mat op, achterin was het echter al te vaak alarmfase rood bij de minste dreiging van de bezoekers. Bij de eerste echte kans voor de Oostendenaren was het dan ook meteen raak, niemand minder dan Ronald Vargas duwde tegen zijn ex-ploeg de gelijkmaker beheerst binnen. In plaats van 2-0 stond het plots 1-1 en dus was alles te herdoen voor Anderlecht, dat weliswaar druk naar voren bleef zetten en met Yari Verschaeren en gelegenheidsspits Pieter Gerkens (3x) nog voor de pauze mogelijkheden genoeg afdwong om opnieuw op voorsprong te klimmen.

Gaandeweg kwamen de bezoekers uit Oostende echter steeds beter in de wedstrijd en werden de momenten van Anderlechtse dreiging schaars. KVO loerde geduldig op de tegenaanval en deelde een kwartier voor affluiten de doodsteek uit, via invaller Fashion Sakala. De veer was gebroken bij de thuisploeg en het aangekondigde feestje voor de terugkeer van Kompany viel helemaal in het water. Komend weekend wacht de lastige verplaatsing naar Moeskroen, dat zaterdag ging winnen op Sint-Truiden.

Zondagavond staan er nog twee wedstrijden op deze openingsspeeldag op het programma. Om 18u gaat AA Gent op bezoek bij Charleroi, twee uur later sluit Antwerp de speeldag af met de verplaatsing naar Eupen.