Wagen veroorzaakt botsing en wil vluchten, maar vrouw begint aan intense achtervolging

Op het begin van de video zie je hoe de wagen van rechts de weg wil oversteken. Ze ziet de andere bestuurster niet afkomen en veroorzaakt de botsing.

Het slachtoffer stapt uit de auto om de bestuurster te confronteren. Die beslist om weg te vluchten. Het slachtoffer belandt eerst op de motorkap en begint dan aan een intense achtervolging. “Ik ben een Uberchauffeur, daarom bezit ik twee camera’s in de wagen. Ik wou met de vrouw gaan praten, maar die wou wegrijden en ik kwam op haar motorkap terecht. Hoewel ik me had bezeerd, besloot ik om haar te achtervolgen. Gelukkig kon ik haar uiteindelijk vastzetten tot de politie arriveerde.