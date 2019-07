Ondertussen op Tomorrowland… meer regen, maar minder medische tussenkomsten

Vandaag is de laatste dag van de vijftiende editie van Tomorrowland. De hevige regenval van gisteren veroorzaakte geen problemen. “Organisatorisch is alles vrij kalm gebleven. Er zijn geen incidenten gebeurd, en er waren geen problemen met de infrastructuur. We zijn ook gespaard gebleven van technische mankementen, ondanks al die nattigheid”, reageert Debby Wilmsen.