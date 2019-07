Vader van voortvluchtige tienermoordenaar biedt al memoires aan over zijn zoon: “Mijn dronken ziel heeft het neergepend”

Zijn zoon Bryer mag dan wel voortvluchtig zijn na een drievoudige moord, vader Alan Schmegelsky aarzelt niet om al munt uit de situatie te slaan. Hij zoekt niet alleen continu de pers op, hij heeft zelfs al een zelfgeschreven boek aangeboden aan verschillende krantenredacties in de hoop meer exemplaren te verkopen.

De daden die Bryer Schmegelsky (18) en Kam McLeod (19) op hun kerfstok hebben zijn gruwelijk. Hun uitgebrande wagen stond te smeulen vlakbij een verlaten snelweg in het noorden van de Canadese deelstaat British Colombia. Bij de pick-uptruck lag het lijk van docent plantkunde, Leonard Dyck (64). Dat alles gebeurde 470 kilometer van de plek waar een gruwelijke dubbele moord plaatsvond. Een onafscheidelijk koppel, de Australische Lucas Fowler (23) en de Amerikaanse Chynna Deese (24), was ook vermoord.

Eerst dachten de autoriteiten nog dat de twee tieners ook slachtoffers zouden zijn, maar nu sluit het net zich rond de jongens. De twee tieners zijn al levend en wel gespot in het noorden van de deelstaat Saskatchewan, nog eens honderden kilometers verder. De politie noemt het duo daarom “gevaarlijk”.

Gretig met interviews

Ondertussen verschijnt vader Alan Schmegelsky te pas en te onpas voor de camera. Eerst gaf hij tnog een bezorgd interview over zijn vermiste zoon en diens kameraad, “goeie jongens”.

Twee dagen later klonk het heel anders, toen hij begreep dat zijn kind geen slachtoffer is. Met de krop in de keel nam hij afscheid van zijn zoon. “Ik ben er zeker van dat de politie eerst zal schieten en pas daarna vragen zal stellen”, aldus de vader. “Vandaag of morgen zal hij sterven. Dat weet ik. Hij is op zelfmoordmissie. Hij wil dat de pijn stopt. Rust in vrede, Bryer. Ik hou van je. Het spijt me dat dit allemaal is moeten gebeuren. Het spijt me zo dat ik je niet heb kunnen redden.”

Zelfuitgegeven boek

Maar daar blijft het niet bij. Vader Schmegelsky probeert nu munt uit de situatie te slaan. Hij schreef een memoire en gaf het zelf uit in eigen beheer bij Friesen Press. Het boek met als titel ‘Red Flagged’ gaat over de voorbije tien jaar in het leven van zijn zoon. Hij vertelt over zijn eigen worsteling met zijn mentale gezondheid en het disfunctionele gezin waarin Bryer opgroeide. Ook zijn ex en de moeder van Bryer moet eraan geloven: Deborah Sweeney noemt hij ocntinu een “hex”. Daarnaast haalt de vader er ook in aan dat hij een schadeclaim heeft ingediend bij het Canadese Rode Kruis, omdat hij denkt dat zij zijn vader hebben besmet met aids. Hij eist een schadevergoeding van 80 miljoen dollar.

De 53-jarige vader zou het boek in oktober in twaalf dagen hebben neergepend “met een dronken ziel”, nog voor de gruweldaden van zijn zoon. Het verhaal is 131 pagina’s lang. “Ik heb het niet zelf geschreven”, zegt hij er nog bij. “Ik voerde mijn ziel dronken en liet die los op het toetsenbord.”

Onder meer de redactie van Daily Mail bevestigt dat hij “zijn bizarre boek” bij hen heeft aangeboden. De man zou gezegd hebben dat hij ooit hoopte om met de opbrengsten van het verhaal een huis te kopen voor zichzelf en zijn zoon. Nu zou hij “enkel willen dat het gepubliceerd wordt”.