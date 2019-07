Tom Van Grieken (Vlaams Belang) dient klacht in tegen Karel De Gucht

Karel De Gucht (Open VLD) zei zondag bij VTM Nieuws dat hij niet vindt dat N-VA-voorzitter Bart De Wever de juiste aanpak hanteert bij de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. De minister van Staat doelde vooral op de gesprekken met Vlaams Belang. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken reageert met een klacht wegens laster.

“Met zijn uitspraken criminaliseert De Gucht het Vlaams Belang, zijn programma en zijn kiezers”, reageert Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. “De Gucht spuwt in het gezicht van 810.000 Vlamingen die worden weggezet als nazi’s. Ik laat het hier dan ook niet bij en zet juridische stappen.”

Van Grieken beroept zich op een uitspraak van het Antwerpse Hof van Beroep. Dat oordeelde vorig jaar nog in een geschil met de organisatoren van de Boekenbeurs dat het Vlaams Belang op geen enkele wijze racistisch of discriminerend is.