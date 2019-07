Meghan Markle en prins Harry jagen buren al tegen zich in het harnas: “Nog nooit meegemaakt”

Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben nog maar net hun intrek genomen in Frogmore Cottage op het Windsor-landgoed, maar ze maken nu al geen goede indruk bij hun buren. Die hebben volgens The Sun immers allemaal een lijst met instructies gekregen over hoe zij zich moeten gedragen tegenover de beroemde royals.

Een zeldzaam beeld: Meghan Markle en prins Harry met hun zoontje Archie los van een officiële gelegenheid. Foto: AP

De instructies zijn niet mals. Buren mogen geen praatje slaan met Meghan Markle of prins Harry als ze hen toevallig tegenkomen. Hen begroeten met een “goeiemorgen” is niet toegestaan. Vragen naar Archie is al helemaal uit den boze. Ook vriendendiensten aanbieden mag niet: voorstellen om te babysitten op Archie of de hond uit te laten is verboden. Hoe schattig die viervoeter ook mag zijn, buren mogen het dier zelfs niet aaien.

Wat voor sancties er zouden volgen voor overtreders, staat niet op de brief. Maar dat maakt de buren niet milder gestemd. “Het is absurd. We hebben nog nooit zoiets meegemaakt. Iedereen die hier woont, werkt voor het Britse koningshuis. We weten echt wel hoe we ons respectvol moeten gedragen”, reageert een van de bewoners misnoegd. “Zelfs voor omgang met de koningin hebben we van dit soort regels nog nooit gehoord. Ze is altijd erg vriendelijk wanneer je haar begroet.”

Op en rondom het Windsor wonen zo’n 400 mensen, waaronder de rechterhand van koningin Elizabeth, Angela Kelly en prins Charles’ voormalige nanny.

Prins Harry en Meghan staan bekend om hun behoefte aan privacy. Zo hebben ze niet openbaar gemaakt wie de peetouders zijn van hun pasgeboren zoontje Archie, en willen ze ook niet vertellen hoe hun nieuwe hond heet.