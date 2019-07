Afscheid van vrouw die haar stem gaf aan Minnie Mouse

De vrouw die dertig jaar lang haar stem aan Minnie Mouse en andere iconische tekenfilmpersonages gaf, is vrijdag overleden. De Amerikaanse stemactrice Russi Taylor werd 75 jaar. Dat heeft The Walt Disney Company laten weten.

“Minnie Mouse is haar stem kwijt”, schrijft Bob Iger, de CEO van Disney, in een ode aan de overleden stemactrice Russi Taylor. Sinds 1986 leverde ze de stem van het vriendinnetje van de beroemde muis Mickey. Disney koos haar uit 200 kandidaten. Ook dit jaar was ze nog aan de slag als stemactrice voor Minnie.

Icoon

Maar Taylor was veel meer dan enkel Minnie. Je kan haar gemakkelijk een icoon noemen in de wereld van de stem.

Naast Minnie Mouse sprak ze bijvoorbeeld ook de teksten in van het kindje Martin Prince, de tweeling Sherri en Terri en de Duitse uitwisselingsstudent Üter in ‘The Simpsons’. Ook Kwik, Kwek en Kwak kregen in ‘Ducktales’ hun stem dankzij Taylor. In ‘The Flintones’ was ze Pebbles, in ‘Muppet Babies’ speelde ze Baby Gonzo.

“Ik wilde nooit beroemd zijn’, zei ze ooit. ‘De personages die ik doe zijn beroemd, en dat is goed voor mij.” Toch was haar leven doorspekt met bekende figuren. Russi Taylor was jarenlang getrouwd met Wayne Allwine. Interessant detail: haar man vertolkte de stem van Mickey Mouse tot zijn dood in 2009.

Gemis

Taylor overleed vrijdag in Glendale, Californië. Ze werd 75 jaar. De oorzaak van haar overlijden is niet bekend.

Verschillende bedrijven en fans spreken dan ook hun deelneming uit.

We are sorry to report that Disney Legend Russi Taylor has passed away: https://t.co/LlwLvCC7GK pic.twitter.com/glZujg1MUW — Walt Disney Company (@WaltDisneyCo) 27 juli 2019