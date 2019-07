Angèle improviseert lied over de hittegolf en opwarming van de aarde, Miley Cyrus is fan

De Belgische popster Angèle heeft op Instagram een video gepost van een pas geschreven lied over de hittegolf en de opwarming van de aarde. “We zitten in de miserie”, zingt ze onder meer. Het lied werd al meer dan 550.000 keer geliket.

Na het lezen van enkele artikels over het klimaat en het zweten door de hittegolf kreeg Angèle Van Laeken het benauwd. Die angst besloot ze van zich af te schrijven in een lied dat ze met de wereld deelt via Instagram. “De hittegolf, 42 graden, de alarmerende artikels over de staat van onze planeet en de kritiek op Greta Thunberg hebben me geïnspireerd”, schrijft ze erbij.

Tijdens het lied zingt ze in haar moedertaal, het Frans, hoe ze de artikels graag zou vergeten maar dat niet kan. “On est dans la merde jusqu’au cou”, klinkt het. Vrij vertaald: we zitten tot over onze oren in de… miserie.

De zus van Roméo Elvis en dochter van Allez Allez-bassist Marka vraagt in het refrein actie van politici. “Wanneer gaan we ons bewust zijn van de tijd die ons rest? En wanneer gaan we ons ervan bewust zijn dat het te laat is?”

Het liedje lokt veel reacties uit. Al meer dan 450.000 mensen hebben het ‘geliket’ en ze kreeg al een massa reacties. Zelfs de Canadese wereldster Miley Cyrus reageerde al. “Schattigste tanden ooit”, schreef ze.