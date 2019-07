De laatste twee winnaars van dit seizoen starten vooraan, twee gewonde Ferrari's die moeten terugvechten, een moeilijke weersvoorspelling en het middenveld dat enorm dicht op elkaar ligt. Dit zijn vijf onderwerpen om tijdens de GP van Duitsland in de gaten te houden.

Hamilton vs. Verstappen

De eerste rij wordt bezet door Lewis Hamilton en Max Verstappen

De voorbije weken liet Max Verstappen enkele mooie dingen zien en zijn startplaats voor de GP van Duitsland belooft meer van dat. De Nederlander start als tweede, aan de binnenkant voor de eerste bocht.

De enige rijder voor hem is Lewis Hamilton, die zich niet goed voelde op zaterdag, waardoor Mercedes zelfs het zekere voor het onzekere nam en ervoor zorgde dat Esteban Ocon klaar was om indien nodig in te vallen. Dat leek uiteindelijk niet nodig te zijn.

Het voordeel voor de Red Bull-rijder: hij start op de zachte banden terwijl Hamilton op de mediums start, waardoor hij in theorie een betere start kan hebben. Daarnaast leek de Honda-krachtbron ook beter om te gaan met de hitte dan die van Mercedes, wat bleek in Oostenrijk.

Who expected to see this at the start of the weekend? P1 and P3 for @LewisHamilton and @ValtteriBottas (starting on medium tyres) sandwiched by the @redbullracing car of @Max33Verstappen on the soft. If it stays dry, of course… #GermanGP pic.twitter.com/mDv9tmXcIF — Pirelli Motorsport (@pirellisport) 27 juli 2019

Waar kan Ferrari eindigen?

Na een dramatische kwalificatie start Charles Leclerc als tiende, Sebastian Vettel als laatste

Voor aanvang van de kwalificatie voor de GP van Duitsland had niemand dit kunnen voorspellen. Ferrari domineerde de vrije trainingen, waardoor ze ook de favoriet waren voor pole, maar betrouwbaarheidsproblemen gooiden roet in het eten.

Leclerc is nog niet volledig uit beeld met een tiende startplek op de mediums. De Monegask beloofde in ieder geval agressief aan de openingsronden te beginnen om zoveel mogelijk plaatsen goed te maken. De Ferrari liet dit weekend al haar snelheid zien, waardoor het cruciaal wordt om snel door het verkeer te komen om nog een kans te maken op de overwinning.

De uitdaging voor Vettel is nog groter nadat hij geen tijd wist neer te zetten en als laatste moet starten. Een overwinning zou een wonder zijn, maar de Duitser moet maar 12 maanden terugblikken om zichzelf te herinneren dat alles mogelijk is, toen Hamilton won nadat hij als 14de startte. Die race werd wel gekenmerkt door regen...

?Q1 - ELIMINATED DRIVERS ?



Norris

Albon

Russell

Kubica

Vettel - a mechanical failure stopped him setting a time#F1 ???ª #GermanGP pic.twitter.com/RRclVbwuXj — Formula 1 (@F1) 27 juli 2019

Blikken naar de hemel gericht

Er is regen voorspeld!

Net zoals vorig jaar, is er dit jaar opnieuw een kans op regen. Onweer kwam over het circuit op vrijdagavond, maar op zaterdag bleef het ondanks de voorspellingen droog.

Een herhaling van vorig jaar is dus niet uitgesloten, maar regen is geen vereiste om de race spannend te maken. De extreem warme temperaturen op vrijdag betekenen dat de teams in het ongewisse blijven over de levensduur van de banden en hun strategie onder koelere omstandigheden. Het is dan ook aan de teams om zo goed mogelijk te reageren op de nieuwe omstandigheden.

38 degrees Celsius during FP2? ?o?



Rain on the way during qualifying? ?



Thunderstorms arriving on race day? ??



Current forecast = more wild weather at Hockenheim ?¡#F1 #GermanGP ???ª pic.twitter.com/sqSjNJSeV2 — Formula 1 (@F1) 24 juli 2019

Vijf teams vechten om 'best of the rest'

Alfa Romeo, Haas, McLaren, Renault en Racing Point hebben elk een wagen in de top tien

De juiste beslissingen maken is van enorm belang voor de teams in het middenveld, wat erg dicht bij elkaar lag op zaterdag. In Q2 streden vijf teams voor een plaats in de top tien, waardoor er maar 33 honderdsten verschil was tussen maar liefst zes rijders: Hulkenberg, Grosjean, Perez, Giovinazzi, Magnussen en Ricciardo.

Ook Q3 was erg spannend voor het middenveld, terwijl Kimi Räikkönen bijna voor een verrassing zorgde door een Red Bull te verslaan. Het doel bij Alfa Romeo zal zonder twijfel bestaan uit het behouden van de vijfde plaats. De grootste bedreiging lijkt van Grosjean en Haas te komen, die met de wagen uit Melbourne rijdt, maar ook Sainz en McLaren, die het hele jaar lang al goede races uitvoeren, zullen er goed bij zitten. Ook Renault en Racing Point hebben een wagen in de top tien met Hulkenberg en Perez, respectievelijk. Die vijf rijders starten met dezelfde strategie, wat kan leiden tot veel actie op de baan.

??« Nous savions que cela serait serré pour entrer en Q3, mais c’était réjouissant d’y parvenir et incroyable de voir une Q2 aussi intense. »

Retrouvez les pensées de nos pilotes après leurs qualifications du #GermanGP.

?? https://t.co/Rj7iTnJHAJ#RSspirit pic.twitter.com/krq3KH3JYB — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) 27 juli 2019

De rookies kunnen hun rivaliteit nieuw leven inblazen

De top drie van de Formule 2 van vorig jaar start in een rijtje

Achteraan de grid ontstond er iets opmerkelijks: de drie rookies uit de Formule 2 starten naast elkaar nadat ze geëlimineerd waren uit Q1.

Vorig jaar streden Lando Norris, Alexander Albon en George Russell nog voor het kampioenschap in de Formule 2 en vandaag komen ze elkaar opnieuw tegen, maar dan nu achteraan de grid.

Verstappen en Leclerc lieten al zien dat de nieuwe generatie zeker weet hoe ze moeten racen. Norris, Albon en Russell kunnen hun rivaliteit nieuw leven inblazen en het publiek verwennen met enkele mooie gevechten.

De GP van Duitsland start om 15u10.

