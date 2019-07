Drie keer noodnummer gebeld maar niet gered: “Politie had moord op Alexandra (15) kunnen vermijden”

Duizenden Roemenen zijn zaterdag de straat opgekomen om hun ongenoegen te uiten over de politie in hun land. Aanleiding is de moord op de 15-jarige Alexandra Macesanu, die volgens de betogers perfect vermeden had kunnen worden. Met haar drie oproepen naar 112 werd pas veel te laat iets gedaan, klinkt het.

De 15-jarige Alexandra Macesanu belden afgelopen donderdag drie keer naar het Europese noodnummer 112. Ze was ontvoerd door een man terwijl ze naar huis wandelde en vervolgens door hem geslagen, verkracht en geslagen, zo zei ze.

Pas 20 uur later viel de politie binnen in het huis van de 65-jarige Gheorghe Dinca in het Roemeense Caracal. In het huis van de automonteur vonden ze niet alleen het lichaam van het meisje, dat intussen overleden was, maar ook dat van een 18-jarige vrouw die al sinds april vermist was. Er lagen ook heel wat juwelen.

Politiebaas ontslagen

Volgens het openbaar ministerie had de dood van het meisje vermeden kunnen worden als de hulpdiensten sneller ingegrepen hadden na de noodoproepen. De zaak leidde al tot het ontslag van de politiebaas, maar de duizenden betogers eisten op straat in Boekarest dat zoiets nooit meer kan gebeuren. Ze hekelen de “onverschilligheid, incompetentie en het gebrek aan empathie van de mensen die aan de macht zijn”.

De premier van Roemenië, Viorica Dancila, zegt na te denken over een referendum over hardere straffen tegen verkrachters, pedofielen en moordenaars.

Foto: EPA-EFE

