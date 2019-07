Ecolo komt niet naar federale onderhandelingen, nog onduidelijk of Groen wel opdaagt

De Franstalige groenen van Ecolo zullen vandaag niet aanwezig zijn op het topoverleg over de federale regeringsvorming. Het is nog niet duidelijk of Groen wel zal opduiken. De socialistische en liberale families hebben hun aanwezigheid wel al bevestigd, net zoals CD&V en N-VA. Groen blijft nog even de lippen op elkaar klemmen.

Bij Ecolo ontkennen ze dat de reden voor hun afwezigheid is dat co-voorzitster Zakia Khattabi niet met N-VA aan dezelfde vergadertafel zou willen zitten, zoals binnen de Vlaamse partijen werd aangenomen. “Wij hebben van in het begin gezegd dat we niet met N-VA een regering kunnen vormen”, klinkt het. “We hebben voor de rest goed samengewerkt met de informateurs.”

Bij Ecolo wijzen ze er ook op dat N-VA-voorzitter Bart De Wever in tempore non suspecto zelf ook gezegd heeft dat hij nooit met Ecolo zou kunnen besturen. “Hij heeft gelijk”, zegt een hoge bron binnen Ecolo. “Onze programma’s liggen op alle vlakken te ver uiteen.”

De Franstalige groenen hopen dat iedereen nu zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. “En dat de andere partijen zich niet verschuilen achter ons. Onze aanwezigheid is niet nodig om een regering te vormen.”