Donald Trump opnieuw beschuldigd van racisme na uithaal naar parlementslid

Nancy Pelosi beschuldigt de Amerikaanse president Donald Trump van “racistische aanvallen” na tweets over een Afro-Amerikaans parlementslid.

De Amerikaanse president Donald Trump haalde zaterdag op Twitter uit naar het parlementslid Elijah Cummings. Hij noemde hem een “brutale bullebak” die zich beter zou focussen op het opkuisen van zijn “walgelijke, met ratten en ongedierte geplaagde district” in Baltimore. Hij spreekt van het gevaarlijkste en slechtst bestuurde district in de VS.

Cummings had scherpe kritiek op het immigratiebeleid van Trump. Als voorzitter van het House Oversight Committee heeft het parlementslid een aantal onderzoeken in gang gezet naar beleid van Trump, waaronder de behandeling van migranten in detentiecentra aan de Mexicaanse grens.

De meerderheid van de mensen die in de kieskring van Cummings woont, is zwart. De plek, zoals vele plaatsen in de VS, kampt met werkloosheid, armoede en wapengeweld.

Why is so much money sent to the Elijah Cummings district when it is considered the worst run and most dangerous anywhere in the United States. No human being would want to live there. Where is all this money going? How much is stolen? Investigate this corrupt mess immediately! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2019

Rep, Elijah Cummings has been a brutal bully, shouting and screaming at the great men & women of Border Patrol about conditions at the Southern Border, when actually his Baltimore district is FAR WORSE and more dangerous. His district is considered the Worst in the USA...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2019

Reacties

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, veroordeelt de uitspraken van Trump. Ze noemt hem een voorvechter van de burgerrechten en economische rechtvaardigheid. “We veroordelen allemaal de racistische aanvallen tegen hem en steunen zijn leiderschap.”

De burgemeester van Baltimore noemt het volkomen onaanvaardbaar dat een politieke leider een stad zoals Baltimore vernedert. Cummings zelf reageert beheerst. Hij zegt dat het zijn grondwettelijke plicht is om de uitvoerende macht te controleren en zijn morele plicht om voor zijn kiezers te vechten.

Twee weken geleden viel Trump ook vier Democratische Congresvrouwen aan. Hij zei dat ze terug naar hun land van herkomst moesten gaan, hoewel ze allemaal Amerikaanse burgers zijn. Drie van hen zijn ook in de VS geboren.