An Lemmens start zoekactie naar hond die verdween bij verkeersongeval

An Lemmens (38) is zaterdag opgeschrikt door slecht nieuws: het gezin van haar zus raakte op reis betrokken bij een verkeersongeval. De gezinshond raakte gewond en vluchtte weg. Lemmens, een fervente hondenliefhebber, lanceerde onmiddellijk een opsporingsbericht op verschillende sociale media.

“Mijn zus en haar gezin zijn vanochtend betrokken bij een ernstig verkeersongeval”, schrijft Lemmens op haar Facebook-, Twitter- en Instagram-profielen. Het ongeval gebeurde op de A75, een snelweg in het zuiden van Frankrijk, in de buurt van de gemeente Aumont-Aubrac. “Hierbij is ook hun lieve hond gewond geraakt en verdwenen.” De hond, die Atreyu heet, is een witte Canadese herder en liep een wonde op aan zijn linkervoorpoot.

“We willen Atreyu uiteraard zo snel mogelijk terugvinden”, zegt Lemmens. Ze roept iedereen in de buurt op om mee te zoeken en de lokale politie te verwittigen als de hond gevonden wordt. Ook lanceerde de VTM-presentatrice een eigen opsporingsbericht en startte ze een e-mailaccount zodat getuigen en de eventuele vinder informatie kunnen sturen.

INFO

Wie Atreyu vindt, kan contact opnemen met de lokale politie via het nummer 0466-49.54.00 of Lemmens zelf een mail sturen via ifoundatreyu@gmail.com.