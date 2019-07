17-jarige fietsster levensgevaarlijk gewond na aanrijding op weg naar fuif

In Bouwel (Grobbendonk) is zaterdagavond een 17-jarig meisje levensgevaarlijk gewond geraakt. De tiener was met enkele vrienden op weg naar een fuif en werd door een auto aangereden toen ze de rijbaan wilde oversteken. Dat meldt VRT in de nacht van zaterdag op zondag.

Het slachtoffer uit Nijlen kwam zwaar ten val en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De andere jongeren uit de groep bleven ongedeerd. De weg tussen Bouwel en Herenthout was een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Volgens de politie had de 22-jarige autobestuurder niet gedronken en zou hij volgens getuigen ook niet te snel gereden hebben, aldus nog VRT.