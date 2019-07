24 uur van Spa-Francorchamps urenlang stilgelegd door noodweer: rijders kunnen pas ten vroegste om 11u30 weer racen

De 24 Uur van Spa-Francorchamps is op minder dan 11 uur van de aankomst stilgelegd als gevolg van overvloedige regenval. De nacht van zaterdag op zondag werd gekenmerkt door erg moeilijke en wisselvallige weersomstandigheden op het circuit. Omdat daarin geen verbetering kwam, besliste de directie kort voor 6 uur om de race stil te leggen. De beslissing om opnieuw te starten is inmiddels enkele keren uitgesteld, er kan ten vroegste pas om 11u30 - 5 uur voor het einde van de uithoudingsrace - weer gereden worden.

Op het moment van de stopzetting lag de Lamborghini van Mirko Bortolotti/Christian Engelhart/Rolf Ineichen aan de leiding, voor de BMW van Christian Krognes/Mikkel Jensen/Nick Catsburg, de Porsche van Klaus Bachler/Andrea Rizzoli/Zaid Ashkanani, de Ferrari van Mikhail Aleshin/Davide Rigon/Miguel Molina en de Mercedes van Luca Stolz/Yelmer Buurman/Maro Engel.

Frédéric Vervisch (Audi) is met een 10de plaats voorlopig de beste Belg, gevolgd door Bertrand Baguette (Honda) op de 12de plaats en Laurens Vanthoor (Porsche) op plaats 20. Ook op zaterdag werd de wedstrijd geteisterd door felle regenbuien en moest de jury de race enkele keren neutraliseren, onder meer na een zware crash van een BMW.

