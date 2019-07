Remco Evenepoel bevestigt deelname aan EK tijdrijden na “prachtige dag”

Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) tekende zaterdag voor een knappe ritzege in de Adriatica Ionica Race. Na afloop van de etappe bevestigde onze landgenoot dat hij invalt voor Victor Campenaerts op de EK-tijdrit.

Het toptalent van Deceuninck-Quick Step rondde in Italië een solo van zo’n 25 km succesvol af en mocht zo oververdiend vieren in Italië. Ploegmaat Philippe Gilbert maakte het teamfeestje compleet door als tweede te eindigen op 2:13 van de 19-jarige Evenepoel. Die schuift in de stand, met nog een rit te gaan, op naar de vijfde plaats op 46 seconden van de Oekraïner Mark Padun (Bahrain Merida).

Foto: Photo News

“Vandaag was het plan te werken voor Gilbert”, legde Evenepoel na afloop uit. “Op de voorlaatste klim werd er aangevallen en ik was aangeduid om te reageren. Ik zette door en merkte dat er een gat viel. Bij de top had ik Masnada bijna beet en tijdens de afdaling kwam ik bij hem. Toen hij weigerde mee te werken, gaf ik alles om hem af te schudden, wat lukte. Het is een prachtige dag voor mij. Ik win zelfs enkele plaatsen in de stand.”

De volgende wedstrijd van Evenepoel wordt de Spaanse klassieker Clasica San Sebastian (3/8). Nadien volgt het EK tijdrijden in Alkmaar (8/8). Evenepoel was reserve voor die wedstrijd, maar door het afzeggen van uittredend Europees kampioen Campenaerts wordt hij nu dus opgeroepen.