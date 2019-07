WK BMX. Nederlander Van Gendt en Amerikaanse Willoughby pakken titel in Heusden-Zolder

De Nederlander Twan van Gendt en de Amerikaanse Alise Willoughby kroonden zich zaterdagavond in Heusden-Zolder tot de nieuwe wereldkampioenen in de BMX. De Belgen werden uitgeschakeld in de kwalificaties.

Na enkele dagen extreme hitte waren de temperaturen op de slotdag en het hoogtepunt van het wereldkampioenschap in Heusden-Zolder een stuk draaglijker. De regen zorgde echter voor nog gladdere bochten op de piste van het Circuit Zolder, en dat bracht veel valpartijen met zich mee.

De mannenfinale werd beslist door valpartijen van onder meer Joris Daudet. De 27-jarige Twan van Gendt schoot het best de piste in en bleef zo de twee tuimelpertes achter hem voor, die al zijn concurrenten meesleurden of vertraagden. Zijn landgenoot Niek Kimmann werd op grote achterstand tweede, de Franse uittredende wereldkampioen Sylvain André was goed voor brons.

Foto: EPA-EFE

Ook de finale bij de vrouwen werd ontsierd door een val: de Australische Saya Sakakibara nam in haar val meteen na de start de Colombiaanse Mariana Pajon mee. De 28-jarige Alise Willoughby nam snel de leiding en gaf die in de rest van de wedstrijd niet meer af. Zilver was voor de Nederlandse titelverdedigster Laura Smulders, brons voor de Franse Axelle Etienne.

Voor de Belgische mannen-elite zat het WK er na de drie kwalificatiemanches, de zogenaamde ‘moto’s’, al op. Zowel Mathijs Verhoeven als Ruben Gommers werden daarin uitgeschakeld. Bij de vrouwen-elite waren er geen Belgische vertegenwoordigsters. Elke Vanhoof, de beste Belgische BMX’er, moest afzeggen door blessureleed.