Joke uit ‘De mol’ heeft geweldig en verrassend nieuws

Joke Lannoo uit Tielt, bekend van haar deelname aan ‘De mol’, is zwanger. Dat heeft ze zelf aangekondigd op haar sociale media. Leuk nieuws, maar wel een verrassing. Ze is immers al 38 weken in verwachting. Over twee weken zou ze bevallen.

“Excited. Anyday now. Excited for the future”, schrijft het televisiegezicht op haar Instagram. Vertaald: “Spannend. Het kan elke dag komen nu. Ik zie de toekomst helemaal zitten.” Het is de eerste keer dat ze iets over haar zwangerschap en haar bolle buik op haar sociale media post.

Zwanger zijn in de hittegolven was niet evident, laat ze nog weten. “Twee hittegolven in de laatste anderhalve maand. Dat is inderdaad niet ideaal. Het is voor iedereen warm geweest, hé. Met natte handdoek in de nek heb ik het overleefd”, klinkt het.

Joke is uitgerekend voor 6 augustus.