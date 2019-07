Als clown verklede passagier ontketent massale vechtpartij op cruiseschip: “Ze gebruikten meubels en borden als wapens”

Een feestje op de laatste avond van een cruise naar de Noorse fjorden is zaterdagochtend in de vroege uurtjes volledig ontspoord: er werd met borden en meubilair gegooid en sommige passagiers waren zo bang dat ze zich verstopten.

Aanleiding was een passagier die verkleed als clown opdook, wat op de zenuwen werkte van één van de andere passagiers die deze cruise net geboekt had omdat er geen kostuums toegelaten waren. Dat meldt de Britse journalist Richard Gaisford, die aan boord van de cruise was. Het Britse P&O Cruises bevestigde aan de BBC het incident, en de politie van Hampshire onderzoekt de zaak.

Britannia left Bergen at 1430 on Thursday, the violence occurred 12 hours later after a black-tie evening. It followed an afternoon of ‘patriotic’ partying on deck, with large amounts of alcohol being consumed by many guests. pic.twitter.com/zQcEXGDJeg — Richard Gaisford (@richardgaisford) July 27, 2019

De passagiers hadden er een cruise van een week door de Noorse fjorden opzitten, en hadden donderdag de terugkeer naar Southampton aangevat. In de namiddag was er een patriottisch feestje, en ‘s avonds een feest in avondkleding. Volgens Gaisford gingen die feestjes gepaard met een grote alcoholconsumptie.

Vrijdagnacht omstreeks 2 uur hoorde Gaisford door de intercom een oproep voor het veiligheidspersoneel om tussen te komen in het restaurant. Hij ging ook zelf een kijkje nemen en trof er passagiers “geschokt door wat ze gezien hadden”. Volgens Gaisford was er overal bloed.

Voor de laatste dag van de cruise werden de personen betrokken bij het geweld opgesloten in een kajuit. Zaterdagochtend is het schip in Southampton aangekomen, waar de amokmakers werden opgewacht door de politie. “Er zijn agenten aanwezig nadat een groot aantal mensen werd aangevallen”, zegt een woordvoerder van de politie aan de BBC.

“There was blood everywhere”. Violent late night brawl in the buffet onboard @pocruises Britannia left staff who intervened injured, as passengers used furniture and plates as weapons. Witnesses told me they were so frightened they had to hide, as family groups fought. — Richard Gaisford (@richardgaisford) July 27, 2019