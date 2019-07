Beresterke Remco Evenepoel soleert naar ritzege in Italiaanse rittenkoers, met twee minuten voorsprong

Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick.Step) heeft zaterdag de derde etappe gewonnen van de Adriatica Ionica Race (Ita/2.1). Hij haalde het na een solo voor zijn ploegmaat Philippe Gilbert. blijft in de leiderstrui.

Evenepoel had ook in de bergrit van vrijdag al de neus aan het venster gestoken, en deed dat in de heuveletappe van zaterdag tussen Padola en Cormons dus opnieuw. Tijdens de tocht over 204 kilometer ging hij op de beklimming van de San Floriano del Collio op en over Fausto Masnada, de beste van een vroege vlucht.

De 19-jarige neoprof kon tijdens zijn solo van om en bij de 25 kilometer zijn voorsprong snel uitdiepen en had op de streep de tijd om zijn derde profzege te vieren met een voorsprong van 2:13. Gilbert was voor de tweede plek de snelste in een elitegroep, met daarbij ook Ben Hermans (vierde) en leider Padun (zesde).

De 19-jarige Evenepoel, een neoprof, pakte eerder dit seizoen ook al een etappe en de eindzege in de Ronde van België. De tweede editie van de Adriatica Ionica Race eindigt zondag met een etappe van 133 kilometer tussen Cormons en Trieste.

