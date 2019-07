Frankrijk niet onder de indruk van beledigingen en dreigementen van Trump: “Wij zetten gewoon door”

Het Franse parlement zette eerder deze maand het licht op groen voor een digitaks van 3 procent. Die zou van toepassing zijn voor internetgiganten die een omzet draaien van minstens 750 miljoen euro wereldwijd, en minstens 25 miljoen euro in Frankrijk. De belasting viseert inkomsten uit reclame, de verkoop van gegevens en commissies. Volgens Parijs zal een dertigtal ondernemingen moeten bijdragen. Het gaat voornamelijk om Amerikaanse bedrijven als Google, Amazon, Facebook en Apple. Maar ook Chinese, Duitse, Spaanse en Britse bedrijven en één Frans bedrijf zouden betrokken partij zijn.

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump gaat het echter om een valse belasting. Hij verweet zijn Franse collega Emmanuel Macron vrijdagavond op Twitter “domheid”, en dreigde daarbij met een eigen belasting op de Franse wijn. “We zullen binnenkort een serieuze tegenmaatregel nemen na de domheid van Macron. Ik heb altijd gezegd dat de Amerikaanse wijn beter is dan de Franse”, aldus Trump, nochtans een geheelonthouder.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!