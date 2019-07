REACTIES. Aanstaand Tourwinnaar Egan Bernal dolgelukkig: “Hier droom je als kind van”, Laurens De Plus looft Steven Kruijswijk

De Tour de France zit er zo goed als op. Enkel nog de parade-etappe naar de Champs Elysees alvorens de eindstanden definitief kunnen worden gemaakt. De aanstaande Colombiaanse Tourwinnaar Egan Bernal is door het dolle heen: “Dit is niet alleen een persoonlijke overwinning, maar van een heel land.”

Klik hier voor onze digitale Tourgids

LEES OOK. Laatste Alpenetappe voor sterke Vincenzo Nibali, Julian Alaphilippe alsnog van het podium, Egan Bernal wint de Tour.

Het besef begint langzaamaan in te dalen bij aanstaand Tourwinnaar Egan Bernal. “We zijn nog op een etappe van het officiële verdict, maar ik mag nu wel geloven dat ik de Tour ga winnen, ja”, weet Bernal. “Ik ben echt tevreden, het kwam er vandaag op aan om de mannen die voor het podium wilde rijden bij te benen en het liefst voor te blijven.”

“Het is morgen bij het overschrijden bij de streep, dat we volledig gelukkig kunnen zijn en dat het besef kan indalen dat we de Tour hebben gewonnen”, vervolgt Bernal die zijn ploeg- en landgenoten bedankte. “Dit is niet alleen een persoonlijke overwinning, maar van een heel land. Na de Vuelta hebben we ook de Tour erbij.”

“Het is een bundeling van emoties. Als kind kijk je naar de Tour en hoop je een trui mee naar huis te nemen. Dat is momenteel aan het doordringen en dat doet wel iets met je”, zo besluit Bernal.

Laurens De Plus: “Zestig kilometer lijkt kort, maar zo voelde het niet”

Laurens De Plus was vol lof over zijn kopman die in Parijs het podium als nummer drie voor mag bestijgen. “Steven (Kruijswijk, red.) heeft er heel zijn carrière hard voor gewerkt”, vertelde De Plus tegen Sporza. “Hij was twee keer vierde geëindigd en zat er steeds dichtbij. Vandaag hebben we het initiatief genomen in deze etappe, we wilden koste wat het kost die derde plaats behalen. Dat is gelukt.”

Jumbo-Visma kende volgens De Plus een loodzware etappe. “De inkorting van de etappe heeft niet in het voordeel van Kruijswijk gewerkt”, vervolgt De Plus. “Zestig kilometer lijkt kort, maar we begonnen zowat aan de voet van de berg. Alles was dus bergop vandaag. Uiteindelijk kraakte Julian Alaphilippe gelukkig voor ons en konden we de klus afmaken.”

Laurens De Plus ontpopte zich tot een van de Tourrelevaties. Foto: Photo News

Het breken van Alaphilippe was het breekpunt van de wedstrijd voor Jumbo-Visma, zo beweert De Plus. “Het gaf ons een enorme boost”, aldus De Plus. “Het was superzwaar vandaag. Je kunt na een tijdje niet meer rapper trappen. Het was een moeilijke klim om het verschil op te maken. Op de steile stukken reden we iets harder, op de vlakkere stukken hebben we daardoor wat moeten temporiseren. Wij en Steven hebben het uitstekend gedaan. Hij is een kopman om naar op te kijken, ik heb veel bewondering voor hem.”

Op de vraag of hij het ambieert om kopman te worden, bleef De Plus bij zijn standpunt. “Ik ga daar niet op antwoorden. Zeker met renners als Roglic en Kruijswijk in het team is dat niet aan de orde. Zij zijn stukken constanter dan ik. Ik ben blij dat ik twee volle voorbereidingen op een grote Tour heb mogen meemaken. Het is mooi om te zien dat ik na twintig dagen nog steeds mijn niveau haal, maar verder hoeven we nog niet te kijken”, zo besluit de 23-jarige wielrenner.

Geraint Thomas kan leven met tweede plaats: “Veel beter dan dit kan niet”

“Ja, ik had voor de etappezege kunnen gaan, maar het had een te groot risico geweest”, bekent Geraint Thomas. “Ik had nog op Vincenzo Nibali kunnen jagen, maar had me ook kunnen opblazen en veel tijd en bonificatieseconden kunnen verliezen op Steven Kruijswijk. Zou jammer zijn om door die hebberigheid de tweede plaats weg te geven.”

“We zijn eerste en tweede geëindigd, veel beter kan niet”, vervolgt de Tourwinnaar van 2018. “Een klein stukje in mezelf heeft eraan gedacht om de Tour te willen winnen, maar Egan is een geweldige jongen. Hij is nog maar 22, geweldig voor hem, wie weet hoeveel Tourzeges er nog voor hem gaan volgen.”

Geraint Thomas. Foto: AP

Dat Team INEOS, voorheen Team Sky, de laatste zeven van de acht edities van de Tour de France heeft gewonnen, is volgens Thomas geen vanzelfsprekendheid. Thomas: “Het is echt niet zo eenvoudig zoals het lijkt. Er wordt na de zeges van Bradley Wiggins, Chris Froome en mezelf er te makkelijk vanuit gegaan dat we nu ook zo maar even zouden winnen. Maar dat is echt niet zo. De Tour heeft veel energie gekost, het enige waar ik nu aan denk is om naar huis te gaan.”

Steven Kruijswijk lacht van oor tot oor: “Het was vooral kijken naar hoe ik me hield ten opzichte van Emanuel Buchmann”

Een volledig uitgeputte, maar trotse Steven Kruijswijk verscheen voor de camera’s van NOS. “Het moest van heel diep komen. Ik denk dat we er alles aan hebben gedaan. Het moest zo zijn, het kon niet beter. Ik ga met een glimlach Parijs binnenrijden.”

“Ik zat zo dicht bij het podium”, vervolgt Kruijswijk. “Ik ben er altijd voor blijven gaan en heb tot de streep gevochten. De ploeg heeft er alles voor gegeven, dan is het super dat het lukt. Die jongens, Laurens heeft super werk geleverd. We wisten dat we aan de bak moesten. Dat is super zwaar. Ik wist dat iedereen op zijn limiet zat. Het was vechten, want ik moest toch ook Emanuel Buchmann in de gaten houden. Ik ben een blij mens.”

Het moment dat Julian Alaphilippe kraakte was een opluchting voor Kruijswijk. “Eerlijk gezegd had ik ook verwacht dat we hem gingen pakken. Het was vooral kijken naar hoe ik me hield ten opzichte van Buchmann, die reed heel sterk vandaag. Hij zat als een soort schaduw in mijn wiel. We hebben het initiatief genomen en dat was super. Dit moesten we afmaken en dat hebben we gedaan.”