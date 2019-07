Laatste Alpenetappe voor sterke Vincenzo Nibali, Julian Alaphilippe alsnog van het podium, Egan Bernal wint de Tour

Zelfs een ingekorte etappe kan voor spektakel zorgen. Vincenzo NIbali bezorgde zichzelf een mooi cadeau door in Val Thorens de etappezege te claimen, Geraint Thomas en Steven Kruijswijk fietsten Julian Alaphilippe alsnog van het podium. Maar Egan Bernal is morgen de eerste Colombiaan die de Ronde van Frankrijk wint.

Na de apocalyptische omstandigheden van vrijdag met de gekende gevolgen - het stopzetten van de etappe - en de inkorting van de rit van vandaag tot godbetert 59 kilometer, was het nog maar de vraag of de rit van vandaag überhaupt gereden zou worden. De weersvoorspellingen waren immers van die aard dat men vreesde dat ook de lange klim naar Val Thorens, goed voor 33 kilometer klauteren, niet zou kunnen genomen worden. De publiciteitskaravaan gaf er alvast de brui aan, het was een veeg teken.

Groot was dan ook de opluchting toen Christian Prudhomme omstreeks half drie vanmiddag de wedstrijd op gang vlagde. De laatste, gereduceerde Alpenetappe was immers nog zwaar genoeg om voor verschuivingen in het klassement te zorgen. Zowel Kruijswijk als Thomas wilden voorbij Alaphilippe en het was ook nog maar de vraag hoe Egan Bernal de druk van de gele trui zou ondergaan.

De korte etappe nodigde uit tot avontuur. Kevin Van Melsen - jawel, een landgenoot - trok al vroeg in de aanval in het gezelschap van onder meer Dylan Teuns. Die groep groeide uiteindelijk tot een kopgroep van 29 met ook nog Jasper Stuyven, Keukeleire en Frederik Backaert. De korte aanloop tot de voet van de klim - slechts 26 kilometer - zorgde ervoor dat de vluchters nauwelijks ruimte kregen, ook al omdat Ineos het tempo in het peloton strak hield.

Kamergenoten

Tim Wellens maakte ook nog een waterkansje op de bergtrui en dat inspireerde de Limburger om samen met kamergenoot Thomas De Gendt om ook voor de aanval te kiezen nog voor de voet van de klim.

Wellens en De Gendt. Foto: Photo News

Dat de toppers wat zinnen waren, was al vrij snel duidelijk. Jumbo-Visma broedde op een plan in dienst van Kruijswijk, Ook Alaphilippe nestelde zich in de voorposten van het peloton. Het forse tempo in de hoofdmacht betekende ook het einde van de aanvalspoging van Tim Wellens, Thomas De Gendt zette nog wel door maar ook hij was aan een zinloze missie bezig.

De verwachte regen bleef gelukkig wel uit zodat de wedstrijd een regulier verloop kreeg. Vooraan bleven er vijf renners over: Gallopin, Perichon, Nibali, Zakarin en Woods. In het peloton bleef Jumbo-Visma aan het commando: eerst George Bennett en vanaf achttien (!!) kilometer van de finish Laurens De Plus zorgden voor een strak tempo in de groep van de favorieten. De werken van de Ninovieter zorgde voor heel wat schade in de groep van de klassementsrenners. Onder anderen Richie Porte vloog al vrij vroeg overboord. Tegelijkertijd werd de kloof met de leiders almaar kleiner. Conclusie: de strijd om de dagzege zou tussen de absolute toppers beslecht worden.

Alaphilippe van het podium

En er bleven slachtoffers vallen onder het beukwerk van De Plus. Julian Alaphilippe bijvoorbeeld. Het nummer twee van het algemeen klassement moest op meer dan tien kilometer van de finish de rol lossen en zag zijn podium vervliegen.

Thomas feliciteert zijn opvolger Egan Bernal. Foto: REUTERS

Vooraan werd niet gewacht. Ex-Tourwinnaar Vincenzo Nibali reed met voorsprong zijn beste etappe van deze Tour maar vanuit het uitgedunde pelotonnetje probeerde eerst Simon Yates en daarna ook Quintana de sprong voorwaarts te maken. Heerlijke finale, vooral omdat Nibali niet plooide! Soler ging ook op zoek naar Nibali maar waaide terug.

Nibali hield stand en bezorgde zichzelf een heerlijk orgelpunt in een Tour die hij niet wilde rijden, het prestigespurtje voor de tweede plaats was voor Valverde voor Landa.

Rituitslag:

1. Vincenzo Nibali (Ita)

2. Alejandro Valverde (Spa) op 10”

3. Mikel Landa (Spa) op 14”

4. Egan Bernal (Col) op 17”

5. Geraint Thomas (GBr)

6. Rigoberto Uran (Col) op 23”

7. Emanuel Buchmann (Dui)

8. Steven Kruijswijk (Ned) op 25”

9. Wout Poels (Ned) op 30”

10. Nairo Quintana (Col)

Algemeen klassement:

1. Egan Bernal (Col)

2. Geraint Thomas (GBr) op 1’11”

3. Steven Kruijswijk (Ned) op 1’31”

4. Emanuel Buchmann (Dui) op 1’56”

5. Julian Alaphilippe (Fra) op 3’45”

6. Mikel Landa (Spa) op 4’23”

7. Rigoberto Uran (Col) op 5’15”

8. Nairo Quintana (Col) op 5’30”

9. Alejandro Valverde (Spa) op 6’12”

10. Warren Barguil (Fra) op 7’32”

