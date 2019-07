De tijd dat je gewoon in een short, een T-shirt en een paar sneakers naar een festival kon gaan is al lang voorbij. Tegenwoordig vraag een festivallook wel enige voorbereiding. Of juist niet, want hoe minder kleren hoe beter, zo lijkt het wel. Dat viel de reporters ook op op de festivalweide van Rampage Open Air op het Kristalpark in Lommel, het grootste drum ’n bass en dubstep festival ter wereld. Maar waarom kleden de festivalgangers zich zo?