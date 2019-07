Hamilton houdt Verstappen van pole in Hockenheim, beide Ferrari’s in panne

Lewis Hamilton vertrekt morgen vanuit pole in de GP van Duitsland. Hij was de enige die sneller ging dan Max Verstappen. Maar het grote drama zat in het Ferrarikamp. Het lokale idool Sebastian Vettel kon geen enkele ronde afwerken en moet achteraan starten. Teammaat Charles Leclerc kon niet meer uitrijden in Q3 en strandde op de tiende plaats.