Ze redt het leven van haar zusje op iconische foto, momenten later slaat het noodlot toe: meisje (5) overlijdt na bombardementen

De foto van een vijfjarig meisje uit Syrië gaat de wereld rond. Ze grijpt het T-shirt van haar zusje in het puin van een woning die net gebombardeerd is, en verhinderd zo dat ze te pletter valt. De vader staat bevreesd toe te kijken.

De foto werd woensdag genomen in Ariha, in het noorden van Syrië, na luchtaanvallen die de overheid er uitvoerde om de stad te heroveren op de rebellen en jihadisten die er nog zijn. “De fotograaf kon niets zien door al het stof en het puin”, aldus SY-24, het mediakanaal waar de man voor werkt. “Maar hij hoorde het geluid van baby’s, kinderen en de vader.”

In het puin zag journalist Bashar al-Sheikh een bevreesde vader kijken naar zijn vijfjarige dochter Riham die zich met doodsverachting naar haar acht maanden oude zusje Tuqa gooit, dat dreigt te vallen. Ze kan haar T-shirt nog net vastgrijpen. Heldhaftig, de foto ervan is nu al een iconisch beeld.

Minder mooi is het vervolg. Momenten later stortte het gebouw waar ze zich op bevonden verder in. De meisjes werden van onder de brokstukken gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Riham overleed daar aan haar verwondingen. Haar zusje ligt nog op intensieve zorg. Hun moeder overleed tijdens de bombardementen, hun vader kwam er zonder zware verwondingen van af.