WK ZWEMMEN. Debutante Vermeiren strandt in halve finale 50m schoolslag, Australische zwemster test positief op doping

Fleur Vermeiren heeft zich zaterdag niet kunnen plaatsen voor de finale van de 50m schoolslag op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju. De zeventienjarige Antwerpse werd achtste in de eerste halve finale in 31.74 (persoonlijk record: 31.14) en zestiende, en laatste, over de twee reeksen. Voor Fanny Lecluyse zit het WK erop. De 27-jarige West-Vlaamse finishte in 31.42 (persoonlijk record: 30.75), de achttiende tijd.

Fleur Vermeiren wordt zestiende en laatste in halve finales 50m schoolslag, Fanny Lecluyse komt net tekort voor halve finale

Debutante Fleur Vermeiren is achtste geworden in de eerste halve finale in een tijd van 31.74. Dat is niet voldoende voor een plaats in de finale. De Antwerpse zwemster eindigt, gezien over de twee reeksen, zestiende in de halve finale. Vermeiren kwam 0.64 seconden tekort om een plaats in de finale te veroveren.

De Italiaanse Benedetta Pilato was de snelste in de series in 29.98, 1.38 sneller dan Vermeiren en 1.44 sneller dan Fanny Lecluyse. De 27-jarige West-Vlaamse kwam daarmee tekort voor een plaats bij de eerste zestien in de kwartfinale en kon naar huis. Fanny Lecluyse kan terugkijken op een positief WK. Vrijdag eindigde ze nog als zevende in de finale van de 200m schoolslag, haar eerste finaleplaats ooit op een WK langebaan. Op de 100m schoolslag greep ze maandag na verlies in de swim-off nipt naast een plek in de finale.

De Amerikaanse Lilly King zwom de snelste tijd in de halve finales, in 29.84. De finale staat op zondag geprogrammeerd.

Australische zwemster Shayna Jack legt positieve dopingtest af… maar is zich van geen kwaad bewust

De Australische zwemster Shayna Jack heeft een positieve dopingtest afgelegd. De 20-jarige Jack trok zich bijna twee weken geleden terug voor de WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju vanwege “persoonlijke redenen”. De Australische ploeg deed aanvankelijk mysterieus over de precieze reden. Op de voorlaatste dag van het toernooi bekende Jack zelf via Instagram dat een verboden middel is aangetroffen in haar lichaam.

“Soms zegt een foto meer dan duizend woorden. In dit geval kan een foto niet de pijn en kwetsbaarheid beschrijven die ik nu voel”, schrijft Jack bij een afbeelding waarop ze poseert in haar zwemkleding. “Tot mijn grote verdriet en met pijn in mijn hart moest ik me terugtrekken omdat een verboden middel in mijn systeem is aangetroffen. Ik heb deze stof niet bewust gebruikt. Zwemmen is vanaf mijn 10de jaar mijn passie en ik zou nooit een verboden middel gebruiken dat mijn sport beschadigt en mijn carrière in gevaar kan brengen.”

Shayna Jack. Foto: AFP

Volgens de Australische bond testte Jack op 26 juni positief bij een controle buiten de wedstrijden om (out-of-competition). De zwemster werd daarop voorlopig geschorst en moest het trainingskamp in Japan verlaten. “Wat doping betreft hanteren we een zerotolerancebeleid”, zegt directeur Leigh Russell.

Jack laat samen met haar begeleiders uitzoeken hoe de stof in haar lichaam is gekomen. De Australische vraagt om respect voor haar privacy. “Want het is voor mij heel moeilijk om hiermee om te gaan.” Jack staat bekend als een talent. Bij het vorige WK, twee jaar geleden in Boedapest, veroverde ze als lid van de Australische estafetteploegen twee zilveren en twee bronzen medailles.

Caeleb Dressel pakt vierde goud op 50m vrij, Sjöström triomfeert op 50m vlinder

De Amerikaan Caeleb Dressel heeft zaterdag op de 50m vrije slag zijn vierde gouden medaille veroverd op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju. In totaal zit Dressel al aan elf wereldtitels.

In een chrono van 21.04 zette Dressel een nieuw kampioenschapsrecord neer. Het zilver was voor de Braziliaan Bruno Fratus en de Griek Kristian Gkolomeew, die beiden finishten in 21.45. De Rus Vladimir Morozov pakte brons in 21.53. Dressel pakte eerder dit WK goud op de 4x100m vrij, de 100m vrij en de 100m vlinderslag.

En weer goud voor Caeleb Dressel. Foto: REUTERS

De Zweedse Sarah Sjöström prolongeerde haar titel op de 50m vlinderslag. Ze finishte in 25.02, voor de Nederlandse Ranomi Kromowidjojo (25.35) en de Egyptische Farida Osman (25.47). Het is voor de Zweedse haar eerste wereldtitel in Gwangju, na zilver op de 100m vlinderslag en brons op de 100m vrij.

Sarah Sjöström pakte goud. Foto: AFP

Amerikanen veroveren in wereldrecord goud op gemengde 4x100m vrije slag

De Verenigde Staten hebben zaterdag op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju het goud op de 4x100 meter vrije slag voor gemengde teams veroverd in een wereldrecord.

Caeleb Dressel, Zachary Apple, Mallory Comerford en Simone Manuel zwommen 3:19.40 op de tabellen. Hiermee deden ze beter dan de scherpste chrono tot dusver, die ook al sinds juli 2017 in handen was van de VS (3:19.60).

De VS haalde het in de finale voor Australië (3:19.97) en Frankrijk (3:22.11).

Dressel wint ook 100m vlinderslag, eveneens wereldtitels voor Smith en Ledecky

De Amerikaan Caeleb Dressel heeft zaterdag op de 100 meter vlinderslag zijn vijfde gouden medaille veroverd op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju. In totaal zit Dressel al aan twaalf wereldtitels. Ook zijn landgenotes Regan Smith (200m rugslag) en Katie Ledecky (800m vrije slag) pakten de wereldtitel.

De 22-jarige Amerikaan, die vrijdag in de halve finales nog in 49.50 het wereldrecord brak van Michael Phelps, zwom in 49.66 naar goud. De Rus Andrei Minakov (50.83) en de Zuid-Afrikaan Chad le Clos (51.16) maakten het podium vol. Dressel pakte eerder dit WK goud op de 4x100m vrij, de 50 en 100m vrij en de 100m vlinderslag.

Regan Smith is dolgelukkig met haar gouden plak op de 200m rugslag. Foto: AP

Regan Smith ging op de 200m rugslag met het goud aan de haal in 2:03.69. De 17-jarige Amerikaanse, vrijdag in de halve finales goed voor een wereldrecord (2:03.35), hield de Australische Kaylee McKeown (2:06.26) en de Canadese Kylie Masse (2:06.62) achter zich.

Ook op de 800m vrij ging de wereldtitel naar de VS. Katie Ledecky tekende in 8:13.58 voor de snelste chrono, voor de Italiaanse Simona Quadarella (8:14.99) en de Australische Ariarne Titmus (8:15.70). Het is voor Ledecky haar vijftiende mondiale titel.