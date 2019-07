Dit is het geheime wapen van Tim Wellens in deze Tour

Tim Wellens heeft in de voorlaatste rit van de Tour de France nog een waterkansje om de bolletjestrui te winnen. Alle kleine beetjes helpen wanneer je zo’n lastige opdracht voor je hebt, al heeft onze landgenoot wel een opvallende methode om te recupereren: auriculotherapie. Dat is een vorm van acupunctuur waarbij naalden in het oor worden geprikt.

De therapie wordt in deze Tour uitgevoerd door Geert Beirnaert, osteopaat van Wellens’ ploeg Soudal-Lotto. “Het oor is zeer nauw verbonden met het brein. We testen met een stok wat de meest reactieve plaats van het oor is, en dat kleine gebied kunnen we dan behandelen”, legt Beirnaert uit aan La Dernière Heure. “Door de auriculotherapie kunnen de poriën zich beter openen, waardoor de lichaamstemperatuur efficiënter geregeld wordt.” Beirnaert gebruikt voor zijn therapie gemagnetiseerde naaldjes. Voor Wellens is dat ongetwijfeld zeer welkom: hij heeft een warmteallergie en ziet dus steevast af bij hoge temperaturen, zoals eerder in deze laatste Tourweek het geval was.