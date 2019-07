Na modderstromen van gisteren opnieuw zeer slecht weer in de Alpen: rit wordt mogelijk ingekort

De twintigste etappe van de Ronde van Frankrijk zal in zeer zware omstandigheden verreden worden. Gisteravond werd al beslist dat de etappe stevig ingekort wordt door het slechte weer en ook vandaag is het in de Alpen. Verschillende mensen aan de finish stuurden beelden de wereld in van hevige regenbuien op de slotklim. Eurosport France meldde aanvankelijk dat de rit afgelast zou worden, maar ASO bevestigde inmiddels dat de ingekorte etappe om 14u30 gewoon van start zal gaan in Albertville. Het is wél nog onduidelijk of de renners tot de top van Val Thorens kunnen fietsen.

De negentiende etappe van vrijdag werd al vroegtijdig gestaakt toen in de afdaling van de Col de l’Iseran modderstromen de weg versperden. Op de Cormet de Roselend, die normaal in de twintigste etappe werd aangedaan, waren soortgelijke taferelen te zien. Daardoor werd de voorlaatste rit tussen Albertville en Val Thorens al ingekort van 130 naar 59 kilometer. Ook op zaterdag is het weer in de Alpen echter bijzonder slecht. Aankomstplaats Val Thorens is al de hele dag in donkere wolken gehuld en het regende er tot kort na de middag hard. Op de finishlijn kwamen daardoor flink wat modder en steentjes te liggen.

Gedaan met regenen hier in Val Thorens. Tot het volgende onweer... Het opruimen kan beginnen. #tdf2019 ????? pic.twitter.com/DTEAiAImKC — Dien Van den Bergh (@DienVdB) July 27, 2019

Eurosport France meldde aanvankelijk dat de twintigste etappe afgelast zou worden, maar dat bericht werd snel nadien al ontkracht door Thierry Gouvenou, de technisch directeur van Tourorganisator ASO. Voorlopig zal de ingekorte etappe dus nog altijd van start gaan. De organisatie heeft overigens maatregelen genomen na de taferelen van gisteren: verschillende sneeuwruimers staan klaar op de slothelling.

Vlak voor de start van de etappe viel er nog meer opvallend nieuws te rapen. France 3 meldde dat de rit nog eens met 11 kilometer zou ingekort worden, maar kort nadien kwam al het bericht dat een definitieve beslissing over het nog verder inkorten van de rit pas aan de voet van de slotklim zal genomen worden. De renners weten vlak voor de start dus nog altijd niet helemaal zeker waar ze aan toe zijn.

Enkele beelden van het parcours op zaterdagochtend:

Today’s finish line in Val Thorens... Will the race take place ? #TDF2019 #eurosport pic.twitter.com/Z5JIt6AGMw — LAURENCE SCHIRRECKER (@ESPCyclingQueen) July 27, 2019