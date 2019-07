Vrouw loopt psychisch trauma op bij aardbevingen: echtpaar eist schadevergoeding van Nederlandse staat

Een echtpaar uit het Groningse plaatsje Losdorp stelt de Nederlandse staat, het gaswinningsbedrijf NAM en de Energie Beheer Nederland (EBN) aansprakelijk voor de psychische schade die de vrouw heeft geleden als gevolg van de aardbevingen door gaswinning. Dat heeft de Nederlandse letselschade-expert Yme Drost bevestigd na berichtgeving hierover in de krant Trouw.

De vrouw heeft volgens hem een zwaar psychisch trauma opgelopen en lijdt aan angstaanvallen. “Bij haar is een posttraumatische stressstoornis (PTSS) gediagnosticeerd. Zelfs heeft ze een zelfmoordpoging ondernomen, het is heel heftig.”

De vrouw kan hierdoor niet meer werken en ook geen werkzaamheden in huis meer verrichten, stelt Drost. Hij kan niet zeggen hoe hoog de schadeloosstelling zou moeten zijn, maar hoopt in overleg snel tot een oplossing te komen. “Het is zo’n duidelijke zaak dat we er wat mij betreft zo uit kunnen komen”.

In Groningen komen wel vaker bevingen voor door gaswinning in het gebied. Op 9 juni was er nog een beving met een kracht van 2,5, op 22 mei was er eentje met een magnitude van 3,4. Die laatste leidde tot meer dan 4.000 schademeldingen.