Op de Genkersteenweg in Hasselt was zaterdagmiddag een brandend gaslek. Een aannemer beschadigde de gasleiding tijdens het reinigen van de gracht. Ook een stroomkabel werd geraakt.

Rond 11 uur viel de stroom in de buurt uit. “Ik was net aan het strijken”, vertelt buurtbewoonster Martine. “Er was vuur in de beek.” Door de kabelbreuk en het lekkende gas begon het gas te branden. ...