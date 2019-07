Het geheim achter de handtas van Queen Elizabeth II: waarom ze haar favoriete accessoire altijd strategisch meeneemt

Een zwarte handtas, schijnbaar achteloos aan de arm van Queen Elizabeth II, blijkt heel wat meer te zijn dan enkel een plaats om haar belangrijkste spullen te bewaren. Bij alle ontmoetingen met belangrijke politici en beroemdheden duikt de tas op. Niet omdat de Britse koningin haar eigen identiteitskaart zo nodig moet meedragen natuurlijk, dat wil haar personeel gerust voor haar doen. Wel omdat ze het als excuus gebruikt om stiekem signalen te sturen naar haar medewerkers.

Foto: ISOPIX

De Queen hoeft heus haar eigen huissleutels niet bij te houden of een portefeuille dichtbij haar te hebben om eens te kunnen trakteren. Toch draagt ze steevast die ene zwarte handtas van het prestigieuze merk Launer, waarvan ze er naar verluidt 200 heeft. De Britse royaltywatcher en auteur Hugo Vickers bestudeerde het bizarre detail en kwam tot een bijzonder ontdekking.

De koningin gebruikt de handtas én haar trouwring om stiekeme boodschappen naar haar dichte en vertrouwde medewerkers te sturen, aldus Vickers. Elke beweging heeft zo een eigen betekenis. Als de handtas van de ene naar de andere hand overgaat, dan heeft de Queen het gehad met het gesprek en wil ze de ontmoeting niet lang meer rekken. Raakt ze discreet haar ring aan, dan is het dwingender en lopen de medewerkers met gepaste haast naar haar toe om het gesprek beëindigen. Geeft ze haar handtas af of zet ze die op tafel, dan wil ze zo snel mogelijk weg.

Niet dat de Queen dan in allerijl weg wordt geëscorteerd uiteraard, want dat mag niet volgens de etiquette van het Britse koningshuis. Op dat moment komt volgens Vickers steeds één van de vertrouweling van de koningin tot bij de gesprekspartner. Dan krijgt die hooggeplaatste persoon de mededeling dat iemand anders hem of haar graag en dringend wil ontmoeten. Ondertussen druipt de Queen af, met haar handtas stevig in haar handen.