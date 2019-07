Maarten van ‘Down the road’: eerste keer op Tomorrowland en al meteen achter de draaitafel met Regi

De hitte mag dan afgekoeld zijn, we krijgen hartverwarmende beelden te zien van op Tomorrowland. Studio Brussel-presentatrcie Eva De Roo nam Maarten uit ‘Down the road 2’ een dagje mee naar het dancefestival. En dat bleek de dag van zijn leven te worden, want de man met het syndroom van Down kwam achter de draaitafel terecht met zijn grote idool: Regi.

De beelden van op Tomorrowland spreken voor zich: brede glimlachen, de armen omhoog, een stevig feestje ingezet. Voor Maarten was zijn eerste keer op het dancefestival meteen één om niet te vergeten.

De dj was alvast blij om Maarten terug te zien. Want de deelnemer van ‘Down the road’ is al veel langer grote fan van Regi. Ze ontmoetten elkaar voor het eerst tijdens de MIA’s en wisten nadien meteen een vriendschap op te bouwen. Met als resultaat: een videoclip met zijn tweeën op het nummer ‘Summer life’.