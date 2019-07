Dit incident in het Amerikaanse Bakersfield kon eerder deze maand veel slechter aflopen. Een motorfietser was op een kruispunt maar op het nippertje in staat om een botsing met een automobilist te vermijden. Wat de bestuurder bezielde om door een rood licht te rijden, maken de beelden niet duidelijk. De motorfietser was in ieder geval snel genoeg om nog net langs het voertuig weg te raken.