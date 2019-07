Revalidatie Wout van Aert lijkt langer uit te vallen: pas in december in het veld?

De revalidatie van Wout van Aert lijkt langer uit te vallen dan gedacht. De renner van Jumbo-Visma zei zondag nog dat hij hoopte binnen de twee maanden opnieuw te fietsen na zijn zware val in de tijdrit van Pau. Dat was na de eerste ingreep, die werd verricht in Pau, waar het geraakte spierweefsel werd gehecht. De tweede operatie, die deze week werd uitgevoerd, maakt dat hij wat bijkomende achterstand oploopt.

Daarbij werd een pees gehecht, zodat hij pas nu echt aan zijn herstel kan beginnen. Van Aert was van plan om in oktober het veldritseizoen te beginnen, maar na de eerste operatie in Pau was dat al moeilijk haalbaar. De tweede ingreep zorgt dan wel voor een volledig herstel, maar hij zal ook pas later competitief zijn. Mogelijk zien we Van Aert dus pas in december in het veld.

Intussen is onze 24-jarige landgenoot gestart met zijn revalidatie. Op zijn Instagramverhaal deelde Van Aert zaterdagmorgen beelden van wat hij zelf “de eerste stapjes in zijn revalidatie” noemt. De beelden tonen hoe Van Aert zijn knie voor het eerst beweegt na een week in het hospitaal. “Ik hoop dat mijn horizontale leven snel eindigt”, voegt hij er ook nog aan toe.