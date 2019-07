Hanne Decoutere: “Het leven is compleet anders uitgedraaid dan ik op mijn 18de dacht”

Journaalanker Hanne Decoutere maakte begin dit jaar haar grote meisjesdroom waar: in het Concertgebouw in Brugge danste ze voor een uitverkochte zaal de balkonscène uit Romeo en Julia. Ze trainde een jaar lang om een paar minuten prima ballerina te mogen zijn. “Voor mij ging Hanne danst veel verder dan een tv-programma”, zegt ze zaterdag in Het Nieuwsblad.

“De eindredacteur zei soms: Rustig, het is maar televisie. Maar dan zei ik: Neen, ik wil dit zelf. Dit is mijn passie. Ik heb het niet mogen doen, nu zál ik het doen.” Waarom Decoutere in haar twintiger jaren niet voor een carrière als ballerina koos? “Ik was heel zoekend in die tijd. Toen ik op mijn 24 bij de VRT begon, was dat voor enkele maanden. Ik dacht: Hierna ga ik terug naar Parijs, audities doen. Maar ik ben blijven plakken. Het leven is compleet anders uitgedraaid dan ik op mijn achttiende had gedacht. Huisje, tuintje, kindje? Had je mij dat gezegd, ik was heel hard weggelopen. Maar dan ontdek je dat je daar toch tevreden mee kunt zijn.”

Toch zou vandaag de keuze snel gemaakt zijn. “Ik doe het doodgraag, maar laat mij nu kiezen: nieuwsanker of ballerina, en ik kies voor ballerina. Dat blijft mijn natuur, ik ga daar niet over liegen.”