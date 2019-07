Selah Sue-kapsel, plastic folie of likken voor gebruik: drugsgebruikers klappen uit de biecht

Het tweede festivalweekend van Tomorrowland is weer in volle hevigheid losgebarsten, nadat een drugsdode een schaduw had geworpen over het eerste weekend vorige week. De politie kon toen 24 dealers en 231 drugsgebruikers betrappen. Maar wie zijn ze, de jongens en meisjes die met verdovende middelen op zak over de zomerse festivalterreinen hossen? En vooral: hoe komen ze eraan of hoe geraken ze ermee binnen? (*)