Trump heeft belangrijke overwinning te pakken voor bouw van muur

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een belangrijke overwinning geboekt met het oog op de bouw van een muur aan de grens met Mexico. Het Hooggerechtshof maakte vrijdag de weg vrij voor Trump om 2,5 miljard dollar uit het budget van Defensie te halen en het geld te gebruiken voor de controversiële constructie in Californië, Arizona en New Mexico.

De rechters gingen daarmee in op een verzoek van de advocaten van Trump en deden met een nipte 5-4 meerderheid een eerdere beschikking van een federale rechter in Californië teniet. De president reageerde via Twitter al uitgelaten op de uitspraak.

Trump riep medio februari nog de noodtoestand uit om zonder goedkeuring van het Congres de bouw van een muur aan de grens met Mexico te kunnen financieren. Het Congres wilde de president de benodigde som daarvoor niet geven. Door de noodtoestand uit te roepen, wilde Trump extra miljarden dollars uit de potjes van andere departementen aanspreken.

De VS-president wil harder optreden tegen illegale migratie, drugssmokkel en mensenhandel, maar stoot daarbij steeds opnieuw op juridische hindernissen. De bouw van een muur aan de grens met Mexico was een belangrijke campagnebelofte van Trump.

Telefonisch contact met Boris Johnson

Trump heeft vrijdag trouwens ook telefonisch contact gehad met Boris Johnson. Hij stelde de kersverse Britse premier “een zeer uitgebreid vrijhandelsakkoord” in het vooruitzicht. Een dergelijk akkoord was tot hiertoe niet mogelijk als gevolg van het Britse lidmaatschap bij de Europese Unie, aldus Trump.

Binnen de Europese Unie worden vrijhandelsakkoorden centraal geregeld. Indien Groot-Brittannië in november de EU verlaat, kan het in de toekomst opnieuw bilaterale handelsakkoorden sluiten. Experts tonen zich niettemin vrij sceptisch over de slaagkansen van de Britten. Het onderhandelen van dergelijke akkoorden is doorgaans een proces van lange adem. Bovendien heeft Londen beduidend minder onderhandelingsmacht dan de Europese Unie in zijn geheel.

Een geplande vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de VS werd na de verkiezing van Trump in 2016 nog in de koelkast gestoken.

Johnson, een harde brexiteer, is woensdag Theresa May opgevolgd als Brits premier. De aanstelling van Johnson kan alvast rekenen op de goedkeuring van Trump, die aan de telefoon voorspelde dat de Brit een “fantastische premier” zal zijn.