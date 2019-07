Chinouk: “Mama krijgt tien op tien”Dana: “En toch vind ik dat ik gefaald heb”

Moeder is al dertig jaar zangeres, dochter is nog geen twintig jaar oud. En zo gaat een dubbelinterview met Dana Winner (54) en Chinouk Van Baelen (19) al snel vanzelf over de onvermijdelijke generatiekloof. Die wordt hier en daar met succes overbrugd, maar soms ook niet: “Ik vind zo’n Mick Jagger, die op zijn vijfenzeventigste nog op een podium kruipt, een beetje zielig. De hele wereld kijkt op naar Kim Kardashian!”