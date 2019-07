Hoe kan de Ronde van Frankrijk er in de TOEKOMST uitzien?

Geen wereld zo conservatief als de wielerwereld. Al wordt er in de marge toch gretig gemorreld met innovaties. Tijd voor tabula rasa, oordeelden we echter na bijna drie weken Tourwatching. Met onze glazen bol binnen handbereik vlooiden we uit hoe Tour van de toekomst er zou kunnen uitzien…