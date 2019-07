De goddelijke sirtaki-klanken die zijn huwelijk op Kreta opvrolijkten, zijn vervlogen. Marc Brys wordt sinds meer dan een maand alweer geconfronteerd met de Truiense voetbalrealiteit. Een harde realiteit ditmaal, want STVV staat bij de competitiestart nog in de steigers. Meer dan een ruwbouw is het niet. “Ik predik dus geduld”, aldus de coach. “Maar één ding geef ik wel mee: ze gaan ons niet zomaar opzij zetten. We gaan alles geven. STVV is geen dode mus.”