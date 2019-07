Voor Termien is de bekermatch tegen Torpedo een mooie test om te weten hoe ver men staat. Maar omgekeerd is dat ook zo, want Torpedo wordt hoog ingeschat in eerste provinciale. Torpedo heeft verscheidene youngsters binnengehaald en Livio Olivieri is daar één van. Door de schorsing van Falke Vandecaetsbeek krijgt hij al meteen de kans om z’n trainer later voor moeilijke keuzes te stellen.